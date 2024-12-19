Путин рассказал об ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD

Президент России Владимир Путин рассказал, как страна ответит на поставки США Киеву американских систем ПВО THAAD. Глава государства подчеркнул, что они схожи с российскими системами С-400, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что системы Patriot можно соотносить с российскими С-300. Что касается THAAD, по его мнению, — это С-400, но с более слабыми характеристиками.

«Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие там есть современные, ценные для нас тоже решения», — заявил президент во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Во время программы, которая проходит 19 декабря, глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов, в том числе из зарубежных стран.