Путин рассказал, какую позицию принимает КНДР по Украине
Путин: корейские коллеги принимают объективную позицию по Украине
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Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине, назвав ее подтверждением суверенного курса страны, сообщает РИА Новости.
По итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Владимир Путин отметил, что корейские коллеги занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования. По мнению российского лидера, в КНДР понимают истинные первоначальные причины кризиса.
Позицию КНДР Путин назвал подтверждением самостоятельного, суверенного курса страны.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном. Конференция длилась более 1,5 часов.