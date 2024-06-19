Путин рассказал, какую позицию принимает КНДР по Украине

По итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Владимир Путин отметил, что корейские коллеги занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования. По мнению российского лидера, в КНДР понимают истинные первоначальные причины кризиса.

Позицию КНДР Путин назвал подтверждением самостоятельного, суверенного курса страны.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном. Конференция длилась более 1,5 часов.