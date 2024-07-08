Путин провел встречу с сотрудниками выставки-форума «Россия»
Фото - © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин встретился на ВДНХ с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба Кремля.
«Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Но это еще не все. Важно красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо», — обратился глава государства к сотрудникам.
По словам Путина, необходимо создать условия, чтобы то, чем страна живет, и то, чего она добивается, было показано. Также российский лидер объявил о создании национального центра на площадке ЭКСПО.
«Будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это получилось также ярко, как это получилось у вас», — добавил президент.
26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.