Путин провел встречу с сотрудниками выставки-форума «Россия»

«Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Но это еще не все. Важно красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо», — обратился глава государства к сотрудникам.

По словам Путина, необходимо создать условия, чтобы то, чем страна живет, и то, чего она добивается, было показано. Также российский лидер объявил о создании национального центра на площадке ЭКСПО.

«Будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это получилось также ярко, как это получилось у вас», — добавил президент.

26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.