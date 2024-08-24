Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин прибыл в один из командных пунктов Минобороны и встретился с руководителями Объединенной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждалось противодействие украинским войскам, которые вторглись в Курскую область. С докладами о мерах, принятых по нейтрализации противника, выступили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и руководитель Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Также они отчитались о текущем ходе СВО.

Помимо этого, Путин провел телефонную аудиенцию с командующими группировками войск. Они отчитались о ходе спецоперации на тех направлениях, за которые отвечают.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили 16 украинских БПЛА за пределами зоны спецоперации. Суммарно были уничтожены 44 дрона противника.