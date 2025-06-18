Путин провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф

Также на встрече, которая прошла в Стрельне, присутствовали замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Уважаемая госпожа Роуссефф! <…> Очень рад Вас видеть у нас и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития», — поприветствовал Путин гостью форума.

В ответ Роуссефф поблагодарила российского лидера за приглашение на международный экономический форум в Петербург и за поддержку РФ при переизбрании на пост председателя Нового банка развития.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения возможности расчетов в национальных валютах, дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций, а также расширение стран-участниц международного банка развития.

Ранее самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в аэропорту Пулково. Он прилетел с официальным визитом в Петербурге, чтобы обсудить важные вопросы с Владимиром Путиным.

ПМЭФ-2025 проводится с 18 по 21 июня, а его ключевая тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».