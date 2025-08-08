Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

«Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин выразил поддержку продолжению диалога между Россией и Соединенными Штатами. В ходе обсуждения российско-украинского конфликта китайский лидер подчеркнул, что Пекин продолжит содействие мирным переговорам между Москвой и Киевом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит условием встречи с российским лидером Владимиром Путиным контакты руководства РФ с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент РФ назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.