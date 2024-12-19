Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил соболезнования по случаю гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба Кремля .

Мирзиеев выразил Путину соболезнования по случаю гибели Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Президент Узбекистана подчеркнул, что республика решительно осуждает подобного рода преступления.

Путин получил от Мирзиеева обещание, что Узбекистан будет всячески содействовать в расследовании происшествия, которое, предположительно, совершил ныне задержанный гражданин республики Ахмад Курбанов.

В ходе разговора иностранный коллега также поздравил Путина с успешно проведенной прямой линией, совмещенной с пресс-конференцией по итогам уходящего 2024 года.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Курбанова до середины февраля 2025 года по подозрению в убийстве Кириллова. Фигуранту дела предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России, одна из которых — о совершении террористического акта.