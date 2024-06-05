Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поздравил его с успехом Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
Оба лидера отметили, что удовлетворены уровнем особо привилегированного стратегического партнерства РФ Индии. Его планируют и далее расширять по всем направлениям.
Помимо этого, Владимир Путин и Нарендре Моди условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.
Также премьер-министр Индии получил поздравительную телеграмму.