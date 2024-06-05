Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

сегодня в 18:17

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поздравил его с успехом Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Оба лидера отметили, что удовлетворены уровнем особо привилегированного стратегического партнерства РФ Индии. Его планируют и далее расширять по всем направлениям.

Помимо этого, Владимир Путин и Нарендре Моди условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.

Также премьер-министр Индии получил поздравительную телеграмму.