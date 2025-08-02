Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии 6 августа в Москве

С 5 по 10 августа состоится государственный визит малазийского лидера в Россию.

«На 6 августа в Москве запланированы переговоры Владимира Путина с султаном Ибрагимом», — говорится в сообщении.

В ходе встречи лидеры планируют обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Малайзией, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров для урегулирования конфликта. Так глава государства ответил на заявление главы Украины Владимира Зеленского, который для начала переговоров призвал дождаться, «когда в России сменится режим».