Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало посетит Москву с государственным визитом. Российский лидер Владимир Путин проведет с ним переговоры, сообщает пресс-служба Кремля .

Встреча запланирована на 26 февраля. Во время переговоров лидеры двух стран обсудят российско-бисайские отношения и перспективы сотрудничества в различных сферах.

Также Владимир Путин и Умару Сиссоку Эмбало поговорят на тему актуальных международных и региональных вопросов.

Ранее в Кремле рассказали о предстоящих контактах России и США. Они пройдут по линии министерств иностранных дел.