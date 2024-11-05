Путин принял верительные грамоты у 28 послов иностранных государств

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. Российский лидер поприветствовал их и рассказал о важности миссии посланников, сообщает пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Послы внимательно слушали речь российского президента. Путин подчеркнул, что РФ искренне заинтересована, чтобы деятельность послов была успешной.

«Ведь на вас возложена важная и ответственная миссия: вплотную заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и Россией, решать самые разные, в том числе и непростые вопросы политического, экономического, гуманитарного характера», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами без исключения на принципах равноправия, соблюдения международного права и невмешательства во внутренние дела. Он напомнил, что РФ выступает за формирование справедливой системы экономических отношений в мире, свободных от нелегитимных санкций и недобросовестной конкуренции.

Новозеландский посол Марк Трейнор в числе прочих дипломатов пришел в Кремль для вручения верительных грамот президенту. На мероприятие Трейнор надел Какаху — традиционный плащ с перьями, созданием которого занимается коренное население Новой Зеландии — народ маори.