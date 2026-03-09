Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием в верховные лидеры Ирана

Российский президент Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Хоссейни Хаменеи, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа», — говорится в телеграмме главы государства.

Он подчеркнул, что от Моджтаба Хаменеи потребуется большое мужество и самоотверженность, когда Иран противостоит вооруженной агрессии. При этом Путин выразил уверенность, что верховный лидер Ирана продолжит дело отца и сможет сплотить народ перед лицом суровых испытаний.

Кроме того, российский лидер подтвердил неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. По его словам, Москва была и будет надежным партнером исламской республики.

Ранее стало известно, что сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтаба избран новым верховным лидером исламской республики.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

