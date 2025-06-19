Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами

Глава государства Владимир Путин рекомендовал Украине поспешить с договоренностями с РФ в Турции, пока ситуация для нее не ухудшилась, сообщает RT .

Он провел встречу с руководителями и представителями международных информагентств. Мероприятие состоялось в рамках ПМЭФ.

Путин напомнил, что РФ ранее предлагала условия по договоренностям с Украиной в Стамбуле в 2022 году, они были сильно мягче, чем сейчас. А теперь, по словам президента, ситуация изменилась.

«Не будут договариваться — ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин изложил позицию РФ по украинскому конфликту. По его словам, Москва не начинала боевые действия, а принимает меры для их завершения.