Путин пообщался по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил укрепление партнерства Москвы и Ташкента, сообщает пресс-служба Кремля .

Лидеры отметили рост товарооборота между двумя странами, успешную реализацию совместных проектов в энергетической и промышленной сферах. Путин и Мирзиеев в целом положительно оценили динамику двустороннего сотрудничества.

Отношения Москвы и Ташкента развиваются по всем направлениям. Отмечены продуктивные контакты между регионами.

Главы государств в ходе телефонного разговора также подтвердили желание продолжать всестороннее укрепление стратегического партнерства и союзничества между странами.

Кроме того, обсуждалась активизация взаимодействия по линии правительств России и Узбекистана.

Ранее Путин проводил телефонный разговор с Мирзиеевым 19 декабря. Президент Узбекистана тогда выразил соболезнования по случаю гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.