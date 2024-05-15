Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Российский президент Владимир Путин в среду подписал закон, который запрещает иностранным агентам принимать участие в выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, иноагенты также не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, а также жертвователями в их избирательные фонды.

Для участия в выборах кандидату необходимо прекратить статус иностранного агента. Сделать это нужно к моменту предоставления документов в избирательную компанию. При это гражданина нельзя внести в реестр иноагентов, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.

Если действующие сенаторы, депутаты, губернаторы и главы городов получат статус иноагента, то их полномочия прекращаются.

Ранее Путин отметил государственными наградами бывших министров, которые не попали в новый состав российского правительства.