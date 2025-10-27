Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония, который более не используется для оборонных целей, сообщает РИА Новости .

Соглашение было заключено в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. Согласно ему, стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

В 2016 году действие договора и протоколов к нему было приостановлено Россией. На данное решение повлияли антироссийские санкции, расширение НАТО на Восток и т. д.

Во время приостановки отмечалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Также были названы условия для возобновления действия договора, однако Вашингтон не выполнил их.

Ранее США предложили энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию. Коммерческие операторы смогут подавать заявки на получение до 19 тонн вещества для использования в современных ядерных реакторах.

