Путин почтил память советских летчиков на Аляске после встречи с Трампом

По завершении переговоров с американским президентом Владимир Путин совершил символический визит к мемориалу советских летчиков-перегонщиков на Аляске, сообщают СМИ.

Российский лидер возложил цветы к местам захоронения военных пилотов, погибших в годы Второй мировой войны при перегоне самолетов по программе ленд-лиза.

Мемориал в Фэрбанксе увековечивает память об эпизоде союзничества двух стран — с 1942 по 1945 год через Аляску было переправлено около 8 тысяч американских самолетов для советских ВВС, при этом 133 летчика погибли.

Ранее в Анкоридже прошла встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.