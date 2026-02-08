Путин поблагодарил президента ОАЭ за сотрудничество по линии спецслужб

Звонок состоялся вечером 7 февраля. Лидеры в том числе продолжили обсуждение вопросов, которые были на повестке дня переговоров в ходе январского визита президента ОАЭ в Москву.

Тогда Путин выразил благодарность эмиратской стороне за содействие в урегулировании украинского кризиса и обеспечение проведения в Абу-Даби трехсторонних переговоров РФ, США и Украины.

В ходе телефонного разговора, который прошел накануне, Путин поблагодарил коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб. Он в том числе выразил благодарность за помощь в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Сейчас российские спецслужбы проводят расследование в связи с нападением на генерал-лейтенанта. Соответствующая информация передается Путину. Ранее при содействии ОАЭ был задержан исполнитель покушения. Его доставили в Россию.

