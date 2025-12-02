Путин открыто объяснил, почему Европа не участвует в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин открыто объяснил, почему Европа не участвует в мирных переговорах по завершению украинского конфликта. По его словам, европейцы сами себя вывели из этого процесса, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Европа приняла на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живет до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Хотя головой понимают, что это в прошлом, такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться себе в этом не могут, не хотят», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что происходящее сегодня Европе тоже не нравится, поэтому ее руководство начало мешать президенту США Дональду Трампу достичь мира на Украине, при этом сами от него отказались. Более того, у европейцев нет мирной повестки, они на стороне войны.

«Даже тогда, когда они якобы пытаются внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми», — добавил президент.

