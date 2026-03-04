Путин освободит двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных Украиной

сегодня в 19:54

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто пообещал, что Россия освободит двух граждан Венгрии, которые насильно были мобилизованы в ВСУ и попали в плен, сообщает РИА Новости .

Российский лидер указал, что освобожденных венгров могут доставить к самолету Сийярто. Тот сможет забрать их с собой.

Уточняется, что ранее просьбу освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в плен, озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также в ходе разговора с Сийярто в Кремле обсуждалось сотрудничество в энергетике. Путин подчеркнул, что РФ остается надежным поставщиком энергоносителей.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что для страны критически важным является получение экономически целесообразных поставок нефти и газа из России.

