Путин охарактеризовал зарубежные призывы к расчленению РФ

Глава российского государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям подверг критике набирающую популярность в западных политических кругах концепцию так называемой «деколонизации России», сообщает РИА Новости .

Президент обозначил, что за этим термином скрывается хорошо знакомая россиянам стратегия, направленная на расчленение Российской Федерации и нанесение ей стратегического поражения.

«Несмотря на то, что у них ничего не получалось в течение не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается», — констатировал российский лидер.

Путин также раскрыл наличие оперативных данных о координируемой Западом кампании по дестабилизации внутриполитической обстановки в России.

«В наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, где прямо формулируется задача раскачки России через внесение раскола в общество», — отметил президент.

Ранее глава государства одобрил предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.