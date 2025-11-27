сегодня в 19:05

Путин: ОДКБ не несет угрозы, но должна быть готова к агрессии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не угрожают никому. Но она должна быть готова отражать любую угрозу, если появится такая необходимость, сказал российский президент Владимир Путин по итогам государственного визита в Киргизию и прошедшего там саммита ОДКБ, сообщает ТАСС .

Всем государствам-членам ОДКБ понятно, что в нынешней ситуации нужно плотнее сотрудничать друг с другом. Организация никому не несет угрозы, напомнил Путин.

«Должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», — сказал Путин.

В ОДКБ входят шесть стран. Среди них Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения, Казахстан, Таджикистан. Организация появилась 14 мая 2002 года.

Задача ОДКБ — отражение угроз безопасности, стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета стран-членов. При этом государства не вмешиваются во внутриполитические процессы друг друга.

Ранее на саммите Организации Договора о коллективной безопасности Путин предложил провести широкомасштабную программу перевооружения союзников по организации. Он отметил, что российская военная техника хорошо показала себя в условиях настоящих боевых операций.

