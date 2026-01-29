Путин обсудил со Шмелевой открытие филиала центра «Сириус» в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. Основной темой беседы стало развитие сотрудничества федеральной территории «Сириус» с Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба Кремля.

Шмелева доложила главе государства, что «новый год „Сириус“ начинает с началом нового комплексного стратегического сотрудничества с Республикой Казахстан», реализуя поручения по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

«Мы создаем международную школу „Сириус“ и центр по работе с талантами в Алма-Ате», — сообщила Шмелева.

По ее словам, трехдневный «Саммит талантов», проведенный в Казахстане, представивший интегрированные программы по математике, физике, информатике и биологии, вызвал огромный интерес. Она отметила, что

«Казахстан — это наш ближайший союзник» и именно он станет первой страной на постсоветском пространстве, где будет создана полноформатная модель образовательного центра «Сириус». Уже начато строительство школы площадью 60 тысяч квадратных метров, которая сможет принять сотни детей.

Владимир Путин поздравил руководителя фонда с успешным началом проекта.

«Это, по сути, то, о чем мы с Касым-Жомартом Кемелевичем договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой „Сириуса“, — сказал президент.

Он подчеркнул, что создание условий для развития талантливых детей — «чрезвычайно важно» для будущего обеих стран, а у «Сириуса» есть успешный опыт и проверенные методики. Также Шмелева рассказала о популярности нового концертного центра на федеральной территории и о высоком спросе на образовательные программы самого «Сириуса», который привлекает детей и молодых ученых со всей России и из-за рубежа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.