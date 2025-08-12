Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящую встречу с Трампом на Аляске

Кремль: Путин созвонился с Ким Чен Ыном перед встречей с Трампом

Российский президент Владимир Путин 12 августа созвонился с корейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе разговора президент РФ поздравил коллегу с приближающимся национальным праздником — 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства, а также поделился планами на саммит с американским президентом Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа, об этом сообщает Кремль .

Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились развивать добросовестное сотрудничество между своими странами. Также российский лидер проинформировал корейского коллегу о предстоящих переговорах с главой США.

«Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении.

Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа. Местом проведения соответствующих переговоров выбрали Аляску. В Сети также распространилась информация, что якобы президент США пригласит на саммит украинского президента Владимира Зеленского, однако Трамп не подтвердил данные слухи.

При этом сам Зеленский заявил, что подготовка к его встрече с Трампом и Путиным уже якобы ведется, а если она не состоится, то Украина не примет итоги двустороннего саммита.