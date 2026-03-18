Путин назвал выбор Крыма быть с Россией незыблемым

Владимир Путин: выбор Крыма быть с РФ неизменен и незыблем

Президент России Владимир Путин заявил, что выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии быть с РФ остается неизменным и историческим, сообщает Life.ru .

Глава государства выступил на совещании с членами правительства в день годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Этот выбор неизменен, незыблем, он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из самых важнейших — без всякого преувеличения — может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории», — сказал Путин.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Решение последовало за референдумом, на котором большинство жителей поддержало воссоединение.

Памятные мероприятия в этот день проходят в разных регионах страны.

