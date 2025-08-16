Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными
Путин: переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку прошедшим переговорам с американским лидером Дональдом Трампом на пресс-конференция лидеров стран.
«Переговоры прошли в конструктивной атмосфере», — заявил российский лидер по итогам встречи на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Путин отдельно поблагодарил Трампа за инициативу и приглашение провести саммит именно на Аляске. «Этот выбор места встречи имеет особый символический смысл», — отметил президент России, напомнив об исторических связях региона с Россией.
Ранее Белый дом опубликовал кадры, на которых лидеры двух стран тепло общаются и обмениваются рукопожатием. Переговоры в узком формате продолжались почти три час