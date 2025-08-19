Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Путин и Трамп обсудили перспективы мирного урегулирования на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы мирного урегулирования на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Разговор продолжительностью около 40 минут, по его словам, носил «откровенный и конструктивный характер». Обе стороны выразили поддержку прямым переговорам между российскими и украинскими делегациями.

Трамп проинформировал Путина о своих переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, прошедших ранее в Белом доме.

Российский президент, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за «достигнутый на Аляске прогресс» в поисках дипломатического решения.