Путин и Си Цзиньпин обсудили контакты РФ и Соединенных Штатов
Фото - © Сайт Кремля, Сергей Бобылёв, ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином про переговоры между Россией и США на Аляске. Они прошли 15 августа в американском Анкоридже, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.
Путин подробно поговорил с Си Цзиньпином. Лидеры стран сидели рядом, отметил Ушаков.
Глава России поделился с помощником, что лидеры государств обсуждали последние контакты главы РФ с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Его посетили главы более 20 государств, в том числе и Путин.
Также ТАСС сообщал, что делегация РФ вернулась в резиденцию после завершения рабочей программы 31 августа в Тяньцзине.