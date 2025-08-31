сегодня в 17:20

Путин и Си Цзиньпин обсудили контакты РФ и Соединенных Штатов

Президент РФ Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином про переговоры между Россией и США на Аляске. Они прошли 15 августа в американском Анкоридже, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

Путин подробно поговорил с Си Цзиньпином. Лидеры стран сидели рядом, отметил Ушаков.

Глава России поделился с помощником, что лидеры государств обсуждали последние контакты главы РФ с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Его посетили главы более 20 государств, в том числе и Путин.

Также ТАСС сообщал, что делегация РФ вернулась в резиденцию после завершения рабочей программы 31 августа в Тяньцзине.