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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество стран

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Политика

Фото - © Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны высоко оценили уровень дружественных отношений двух стран.

«Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах», — сказано в сообщении.

Также во время переговоров обсуждалась ситуация вокруг сделки «ОПЕК плюс».