Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество стран

сегодня в 23:23

Стороны высоко оценили уровень дружественных отношений двух стран.

«Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах», — сказано в сообщении.

Также во время переговоров обсуждалась ситуация вокруг сделки «ОПЕК плюс».