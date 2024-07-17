Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество стран
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны высоко оценили уровень дружественных отношений двух стран.
«Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах», — сказано в сообщении.
Также во время переговоров обсуждалась ситуация вокруг сделки «ОПЕК плюс».