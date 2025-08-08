сегодня в 17:34

Путин и Моди поговорили об украинском конфликте по телефону

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонились по телефону. Глава РФ рассказал об итогах разговора со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прошел 6 августа в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Моди заявил, что по-прежнему привержен политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Помимо этого, главы РФ и Индии обсудили вопросы, связанные с двусторонней повесткой. Политики говорили и про торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и президента США Дональда Трампа может пройти 11 августа. Ее могут провести 11 августа в итальянском Риме.