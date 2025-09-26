Путин и Лукашенко обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Москве. Среди тем переговоров — строительство второй белорусской АЭС, сообщает РИА Новости .

Об этом президент Белоруссии заявил на Глобальном атомном форуме — центральном событии «Мировой атомной недели».

«…мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», — сказал он.

Ранее Лукашенко отметил, что РФ помогла Белоруссии стать ядерным государством, не жалея секретов, и действуя в соответствии с принципами международного права. РБ готова к дальнейшем сотрудничеству.

