сегодня в 14:30

Путин и Эрдоган поговорили по телефону о конфликте Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсуждали силовую акцию Израиля против Ирана, осуществленную в нарушение устава ООН и иных норм международного права, сообщает пресс-служба Кремля.

Оба главы государства выразили озабоченность из-за эскалации конфликта. Она может привести к долгосрочным последствиям для Ближнего Востока.

Путин и Эрдоган высказались по поводу того, что боевые действия должны быть прекращены.

Спорные вопросы необходимо урегулировать политико-дипломатическими методами. Речь шла в том числе об иранской ядерной программе. Профильные ведомства двух государств будут взаимодействовать друг с другом.