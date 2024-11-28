Путин допустил удар по центрам принятия решений в Киеве в течение дня
У президента России Владимира Путина спросили про удары по центрам принятия решений на Украине. Он отметил, что это возможно в течение дня, сообщает ТАСС.
«Сегодня в течение дня все возможно», — заявил президент.
Таким образом он процитировал советский анекдот по поводу прогноза погоды.
Путин ранее подтвердил, что Россия может ударить «Орешником» по центрам принятия решений. Это гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью 2,5-3 км в секунду. Ее не могут сбить западные системы ПВО.
Ранее Путин заявил, что после запуска «Орешника» РФ дважды атаковали ракетами ATACMS.