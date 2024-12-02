«Путин благословил»: Политический журналист Юнашев запустил Telegram-канал

На медиарынке стартует новый проект — авторский Telegram-канал Александра Юнашева, опытного корреспондента кремлевского пула с 15-летним стажем. Канал под названием «Юнашев Live» обещает стать источником актуальных и эксклюзивных новостей из закулисья российской политики, сообщает Life.ru .

«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — заявил Юнашев.

Он намерен делиться эксклюзивной информацией, опираясь на свой опыт в политической журналистике. Канал будет отличаться уникальной стилистикой подачи материалов: вместо простого потока новостей здесь будет акцент на самые важные события и вопросы, которые другие не осмеливаются задавать чиновникам.

«Юнашев Live» предложил свежий взгляд на новости, избегая псевдоаналитики и недостоверных инсайдов. Контент будет включать факты, комментарии от депутатов и министров, личные наблюдения автора.

Проект является частью News Media Holding, к которому принадлежит новостной портал LIFE, где Юнашев работал ранее. Он описал свои принципы работы как «пришел, увидел, спросил — опубликовал», уверяя в честном освещении всех тем и вопросов. Создатель канала верит в его успех, утверждая, что он предлагает новый подход к информации.