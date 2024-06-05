Путин: Берлин поставками оружия Киеву разрушит отношения с Москвой

Германия поставками оружия Украине уничтожит любые отношения с Москвой, заявил президент России Владимир Путин. Его слова на встрече с главами мировых информационных агентств цитирует ТАСС .

«Теперь, когда говорят, что сейчас еще (у Киева появятся - ред.) какие-то ракеты, которые смогут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения», — сказал российский лидер.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц поручился за отсутствие эскалации на Украине после применения ВСУ немецкого оружия против России, так как оно направлено исключительно на защиту, например, Харькова.

Президент России Владимир Путин 5 июня в первый день Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями международных информационных агентств, в том числе и западных медиа.