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Офпред МИД РФ Мария Захарова ответила на недавнее заявление эстонского президента Алара Кариса о необходимости «поставить на колени» Россию и ее президента Владимира Путина. Дипломат призвала иностранного политика показать, как это делается, сообщает «Царьград» .

Ранее Карис в интервью Yle утверждал, что, по его мнению, главное сейчас — это «остановить российскую военную машину». Эстонский лидер также призывал пойти на любые шаги, чтобы «поставить Россию и Путина на колени».

«А как это? Пусть покажет», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Кариса.

Ранее Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Кае Каллас, которая заявила о работающих на Украине инструкторах НАТО.