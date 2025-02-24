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Пушков: агрессия Мерца к России может привести к драматическому сценарию

Агрессивная позиция лидера выигравшего выборы в Бундестаг партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца к России может привести к драматическому сценарию, заявил сенатор Алексей Пушков.

Российский политик считает, что Германия вступила на путь деградации и самоликвидации.

При Мерце продолжится поддержка Украины, падение германской экономики, миграционные проблемы, навязывание немецкому обществу либеральных «ценностей» и финансовая зависимость, предположил Пушков.

«Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее эксперт РИАМО рассказал об ужесточении антироссийской позиции Германии после прихода Мерца к власти.