Пушков назвал отличия противостояния на Ближнем Востоке от мировых войн

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Пушков: конфликт Ирана и Израиля не перерастет в мировую войну

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил о невозможности эскалации ирано-израильского конфликта до масштабов мировой войны.

Сенатор выделил три принципиальных отличия текущей ситуации.

В отличие от мировых войн, где участвовали десятки государств с разных континентов, нынешний конфликт остается двусторонним.

«На Ближнем Востоке нет ничего похожего на коалиции времен Второй мировой», — подчеркнул политик.

Ни Тегеран, ни Иерусалим не обладают возможностями для оккупации территории противника, констатировал Пушков, отметив точечный характер ударов.

По мнению сенатора, Вашингтон не готов к масштабному вмешательству:

«Даже в случае участия США это останется региональным конфликтом с Ираном и его союзниками, а не мировой войной».

Пушков заключил, что современные конфликты развиваются по иным законам, чем в XX веке, а ядерное сдерживание и экономическая взаимозависимость создают дополнительные барьеры для глобальной эскалации.