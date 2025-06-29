Пушков: Киев сменил риторику в отношении конфликта с Россией

Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире программы «Право Знать», что президент Украины Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с РФ, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей, сообщает РИА Новости .

По его словам, Зеленский пытается доказать, что Россия не побеждает и что Украине «еще можно удержаться».

«Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — отметил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х высказался по поводу недавно сделанного заявления президента Украины Владимира Зеленского. Политик сказал, что нужно усилить давление на РФ. Боуз считает, что Зеленскому и Украине нужно перестать говорить с самими собой. Необходимо начать разговаривать с русскими.