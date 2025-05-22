Пушков: ЕС отодвинул русофобку Каллас от стратегических решений
Кая Каллас, занимающая пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, фактически отстранена от разработки ключевых стратегических документов объединения. Решение связано с нарастающим разочарованием в ее профессиональных качествах среди европейских чиновников, считает сенатор Алексей Пушков.
«Даже для Брюсселя стало очевидным, что одной русофобии и эстонской риторики недостаточно для серьезной дипломатической работы», — отмечает политик.
По его данным, радикальные заявления Каллас неоднократно ставили ЕС в неловкое положение перед международными партнерами.
В дипломатических кругах признают, что глава внешнеполитического ведомства ЕС не смогла завоевать авторитет среди мировых лидеров.
«Ее персональные амбиции часто вступали в противоречие с интересами европейского единства», — комментирует источник в Брюсселе.
Решение ограничить полномочия Каллас может сигнализировать о начале пересмотра внешнеполитического курса ЕС. В ближайшее время возможны кадровые перестановки, направленные на восстановление конструктивного диалога с ключевыми международными игроками.