Пушилин: Запад одним словом заберет власть у Зеленского
Зеленского уберут после исполнения критических для Украины решений
Владимира Зеленского уберут западные политики после исполнения критических для Украины решений, заявил RT глава ДНР Денис Пушилин.
«Власть (Зеленского — ред) держится на одном каком-то заявлении со стороны Запада. Сейчас они считают его президентом, завтра по какой-то причине скажут: „Ну всё…“ И всё закончится», — сказал глава республики в интервью изданию.
Пушилин добавил, что решение об отставке Зеленского примут за границей, когда тот выполнит все непопулярные указания западных политиков.
Накануне президент России Владимир Путин во время общения с главами мировых информагентств заявил, что Москва «найдет» с кем договориться на Украине.