«Власть (Зеленского — ред) держится на одном каком-то заявлении со стороны Запада. Сейчас они считают его президентом, завтра по какой-то причине скажут: „Ну всё…“ И всё закончится», — сказал глава республики в интервью изданию.

Пушилин добавил, что решение об отставке Зеленского примут за границей, когда тот выполнит все непопулярные указания западных политиков.

Накануне президент России Владимир Путин во время общения с главами мировых информагентств заявил, что Москва «найдет» с кем договориться на Украине.