Украинский президент Владимир Зеленский попытался устроить спектакль на переговорах с Россией в Стамбуле, но это сыграло лишь на руку РФ, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет испанская газета Público, Владимир Зеленский бросил вызов президенту РФ Владимиру Путину, но Россия не попалась в медийную ловушку, которая призвана унизить ее лидера в глазах мира. При этом Киев показал свою недальновидность, так как применил подход, который не работает в диалоге с Москвой.

По мнению автора газеты, РФ использует сложную дипломатию, вынуждая другую сторону нервничать.

Ночью 11 мая Путин предложил организовать переговоры в Турции 15 мая без предварительных условий. В ответ Зеленский сначала отказался, требуя от РФ 30-дневного перемирия. Но после заявления американского президента Дональда Трампа, что Киев обязан немедленно согласиться на российское предложение, передумал. Также Зеленский требовал присутствия Путина в Стамбуле.

Ранее Трамп выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей на переговорах с Россией по урегулированию конфликта.