Пропалестинские активисты оккупировали музей в Нью-Йорке
Бруклинский музей в США заняли пропалестинские протестующие
Бруклинский музей в США заняли пропалестинские протестующие, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
«В пятницу толпа антиизраильских протестующих ворвалась в Бруклинский музей, где разбила лагерь, испортила произведения искусства», — указано в статье.
Протестующие смогли попасть внутрь здания через крышу, они использовали альпинистское оборудование.
Отмечается, что демонстранты применили силу против охраны музея.