Прокомментированы эмоции Мелони на переговорах по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь оказалась в центре внимания во время международных переговоров. На встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалась ситуация вокруг Украины и России, камеры зафиксировали характерную реакцию итальянского премьера. Физиогномист Олег Воеводин подробно разобрал ее эмоции, пишет «Царьград» .

«Итальянский премьер выглядела максимально отстранённой, словно вовсе не хотела участвовать в дискуссии. Она сидела так, будто стремилась просто „отсидеться“ на мероприятии, демонстрируя, что у нее есть собственные цели и задачи, которые явно важнее текущей повестки. В этой реакции, отметил эксперт, видна скрытая обида и недовольство, вовсе не обязательно адресованное Трампу или Мерцу, но заметное даже без слов», — уточнил он.

Воеводин уточнил, что в поведении Мелони прослеживалось ощущение превосходства над участниками обсуждения. Она считала, что время, потраченное на заседание, можно было использовать гораздо продуктивнее.

Совсем иначе выглядел Владимир Зеленский. Украинский лидер, по наблюдению Воеводина, полностью отстранился от обсуждений и демонстрировал нежелание слушать Трампа. Его мысли были заняты собственными задачами и проблемами, а присутствие на встрече выглядело как обязанность, от которой хотелось избавиться как можно скорее.

«Дональд Трамп вел себя жестко и холодно. Он не стремился к длинным обсуждениям и старался свести общение к минимуму. По словам эксперта, президент США был максимально сконцентрирован на конкретных задачах и давал понять: повторяться он не собирается», — заключил эксперт.