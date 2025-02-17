Профайлер рассказал, искренне ли расплакался глава Мюнхенской конференции

На днях завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, и во время закрытия ее председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слез, услышав слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. Профайлер Илья Анищенко поделился своими мыслями о том, насколько искренне это было, и какие внутренние переживания скрывались за слезами политика, сообщает Life.ru .

«На видео ему действительно тяжело, особенно с учетом его психотипа, такой худой конституции», — отметил он.

Единственное, что смутило специалиста, это то, что Хойсген чаще касался живота, а не сердца, что обычно указывает на истинные чувства. Также он трогал нос, выражая, скорее, глубокое отвращение, чем горе. Однако интонация его голоса была такой, что подделать ее было крайне сложно, убежден Анищенко.

Он отметил, что у Хойсгена были выражены жесты стресса, например, когда он тер губы. Сначала, касаясь носа, он как будто реагировал на плохой запах, затем брал себя за живот, что может говорить об отвращении к тому, как прошла конференция. Это не похоже на печаль, потому что он не касался сердца и не вытирал глаза, как если бы они слезились, разъяснил профайлер.

Анищенко добавил, что в этот момент казалось, будто его тошнит. Позже Хойсген начал тереть губы и поджимать подбородок — это уже признаки грусти. Он также активно качал головой, как будто сигнализируя о том, что не может справиться с ситуацией, испытывая сильный стресс от того, что произошло.

Эксперт убежден, что эти слезы не были притворством или фальшью. Для него это действительно было сложно. Анализируя его психотип, можно заметить выраженный тревожный радикал, что видно по его телосложению, внешнему виду и манере речи. Это естественная, подлинная и искренняя реакция, заключил профайлер.