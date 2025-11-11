«Принципиальны выборы»: политолог объяснил позицию Трампа в деле «Энергоатома»

Профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей Школы Экономики Марат Баширов заявил, что в ситуации с раскрытием в США схемы получения откатов в размере до 15% от подрядчиков госкомпании «Энергоатом» глубоко замешана политика, сообщает сайт MK.Ru .

«Для Трампа принципиально важно выиграть выборы в Конгресс в 2026 году. Ему нужно чем-то отвечать, и вот он вспомнил, что разогнал такую организацию, как USAID, „Соровскую лавочку“, которая долгое время финансировалась демократами, в частности, Байденом из бюджета США», — сказал эксперт.

По его словам, о подозрительной ситуации Трампу сообщил Илон Маск, который занимался эффективностью Агентства США по международному развитию (USAID): он заявил президенту, что средства налогоплательщиков уходят на «какие-то безумные проекты».

Ранее сотрудники антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и САП — провели обыски у Тимура Миндича, известного как доверенное лицо Зеленского по финансовым вопросам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.