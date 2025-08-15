Президенты России и США пожали друг другу руки

сегодня в 22:15

Путин и Трамп встретились в Анкоридже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле аэродрома в Анкоридже, сообщает ТАСС .

Самолет Владимира Путина приземлился на военной базе в Анкоридже, где его уже ожидал президент США Дональд Трамп.

Главы государств вышли из бортов, обменялись крепким рукопожатием и парой фраз, после чего направились к месту проведения переговоров.

Далее президенты удалились для проведения переговоров в формате три-на-три.