Президент Турции заявил о необходимости принять новую конституцию

Старая конституция Турции была принята после военного переворота 1980 года. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова изменить основной свод законов, сообщает «Фонтанка.ру» .

27 мая президент Турции выступил с политическим заявлением, приуроченным к годовщине путча 1961 года.

Он отметил, что время государственных переворотов в Турции осталось позади. По словам главы государства, Турция не может двигаться вперед с нынешней конституцией, которая подрывает доверие народа к политике.

«Все наши конституции были навязаны общественности: в процессе подготовки и ратификации Конституции 1961 года и Конституции 1982 года воля нации не проявилась в свободной форме», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции отметил, что конституция — это документ, служащий для установления интеллектуальных и эмоциональных связей между государством и народом. Одной из главных проблем страны Эрдоган назвал неспособность адекватно установить эту связь.

Ранее Эрдоган рассказал о готовящемся в Турции заговоре против него. Турецкий лидер подчеркнул, что нынешняя власть не попадется в эту «ловушку».