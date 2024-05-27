Президент Турции заявил о необходимости принять новую конституцию
Фото - © Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган/РИА Новости, Сергей Гунеев
Старая конституция Турции была принята после военного переворота 1980 года. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова изменить основной свод законов, сообщает «Фонтанка.ру».
27 мая президент Турции выступил с политическим заявлением, приуроченным к годовщине путча 1961 года.
Он отметил, что время государственных переворотов в Турции осталось позади. По словам главы государства, Турция не может двигаться вперед с нынешней конституцией, которая подрывает доверие народа к политике.
«Все наши конституции были навязаны общественности: в процессе подготовки и ратификации Конституции 1961 года и Конституции 1982 года воля нации не проявилась в свободной форме», — сказал Эрдоган.
Также президент Турции отметил, что конституция — это документ, служащий для установления интеллектуальных и эмоциональных связей между государством и народом. Одной из главных проблем страны Эрдоган назвал неспособность адекватно установить эту связь.
Ранее Эрдоган рассказал о готовящемся в Турции заговоре против него. Турецкий лидер подчеркнул, что нынешняя власть не попадется в эту «ловушку».