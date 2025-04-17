Президент Трамп призвал главу ФРС США Пауэлла уйти в отставку

Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен был давно снизить ключевую ставку в стране, но так как этого не произошло, он должен уйти в отставку, пишет РБК .

В период с 18 по 19 марта состоялось двухдневное заседание ФРС, где было принято сохранить учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Учетная ставка США сохранится на этом значении уже с декабря 2024 года. По мнению Трампа, ее давно нужно было снизить.

«Цены на нефть падают, цены на продукты, даже на яйца, снижаются, а США богатеют на пошлинах. Отставка Пауэлла давно назрела», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Ранее сообщалось, что в рамках Экономического клуба Чикаго Пауэлл выступил с заявлением, что новые пошлины Трампа негативно повлияют на инфляцию в США. По мнению главы ФРС, новые пошлины могут отдалить американскую экономику от целевых показателей.

Телеканал CBS News совместно с организацией YouGov провели опрос среди американцев с целью выяснить, как местные жители относятся к политике Трампа. Оказалось, что 3/4 участников опроса готовятся к повышению цен в США из-за новых пошлин на импорт.