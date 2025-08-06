Президент США впервые обозначил политическое будущее своего заместителя

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс станет наиболее вероятным лидером движения MAGA на выборах 2028 года, сообщает ТАСС .

«Справедливости ради следует сказать — он вице-президент», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. При этом Трамп намекнул на возможный тандем Вэнса с госсекретарём Марко Рубио, который может занять пост вице-президента.

Президент сделал эти заявления во время церемонии подписания указа о создании олимпийской рабочей группы, где присутствовали ключевые члены администрации.

Хотя Трамп подчеркнул, что «пока рано говорить об этом окончательно», он явно обозначил Вэнса как политического наследника своей идеологии.

Трамп не исключил возможность баллотироваться в третий раз, что потребует изменения Основного закона США.